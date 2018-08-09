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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Dünyada hiçbir bilginin gereksiz olamayacağını düşünenler bir de bu tüyolara göz atsınlar.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 07:50
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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Dünyada hiçbir bilginin gereksiz olamayacağını düşünenler bir de bu tüyolara göz atsınlar. Neler var neler. İşte dünyanın en tuhaf bilgileri..

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Bol bol su tüketmenin de yan etkisi MUTLULUKTUR. Yanlış duymadınız, bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir.

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir.

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Dünyadaki EN SAĞLIKLI yiyecekler => Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır.

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Eğer bir akrebin üzerine likör dökerseniz, akrep delirecek ve kendini sokacaktır.

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.

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Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler
Bilmediğimiz en tuhaf bilgiler

Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.

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