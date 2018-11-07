BİM güncel aktüel ürünler burada! 9 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler listesi

Enflasyonla mücadele kapsamında BİM'de indirimli ürünlere yer vereceğini açıklamıştı. Bunun dışında uzun süredir BİM, aktüel ürünler listesi açıklayarak vatandaşların ucuza alışveriş yapmalarına vesile oluyor. 9 Kasım Cuma indirimli ürünler listesi burada!