Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 30.08.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 22:44
  • 1
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Alemin Kralı dizisinde oynadığı Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Bircu Demir'in son haline bakın.

  • 2
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
  • 4
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
  • 5
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
  • 6
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
  • 7
  • 217
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Mahallenin Muhtarları'nda 5 sene boyunca Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin küçük kızı Seher'i canlandıran Nehir Danış'ın bugünkü hali şaşırtıyor.

BİZE ULAŞIN