Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.



İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle: