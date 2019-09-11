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Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

İşçi kıyımına 'israfı önleme' bahanesi üreten 'nde işe yeni başlayan danışman, daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarına 'huzur hakkı' adı altında aylık 15 bin liraya varan ek maaş verildiği ortaya çıktı. Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun(3 maaş - 45 bin TL), hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı Yiğit Oğuz Duman(3 maaş- 45 bin TL), İstanbul Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSPER Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı Ertan Yılmaz((3 maaş- 45 bin TL) İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Giriş Tarihi: 11.09.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 15:13
Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

Binlerce işçiyi kapının önüne koyan ve önceki dönemde 'israf' yapıldığı algısı oluşturmak için belediyenin hizmet araçlarını bile 'makam aracı' diye Yenikapı'ya toplayıp şov yapan 'nde (İBB), ballı maaş döneminin başladığı ortaya çıktı. 23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yeni göreve başlayan başkan danışmanları, daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve bazı CHP milletvekillerinin yakınlarına verilen ballı maaşların listesine SABAH ulaştı.

Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

15 BİN LİRA EK MAAŞ

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

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Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.

İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle:

Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş
  • Murat Ongun: 3 maaş - 45 bin TL
  • Y. Oğuz Duman: 3 maaş-45 bin TL
  • Ertan Yıldız: 3 maaş - 45 bin TL
  • Yavuz Saltık: 3 maaş - 33 bin TL
  • Y. Meltem Şişli: 3 maaş- 38 bin TL
  • Mehmet Çakılcıoğlu:3 maaş-38 bin TL
Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş
  • M.Murat Kalkanlı: 3 maaş-42 bin TL
  • T. Tuncay Önbilgin: 2 maaş-27 bin TL
  • Şengül A. Arslan: 2 maaş - 27 bin TL
  • İ. Orhan Demir: 3 maaş-42 bin TL
  • Tülün İnal: 3 maaş- 29 bin TL
Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş
  • Naim Erol Özgüner:3 maaş- 33 bin TL
  • Abdullah Aydın: 2 maaş -18 bin TL
  • Mehmet Akif Can: 2 maaş - 12 bin TL
  • Ali Karahan: 2 maaş - 18 bin TL
  • Eren Sönmez: 3 maaş - 40 bin TL
Bir yanda işçi kıyımı bir yanda ballı maaş

'nde çalışan danışman, daire başkanları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve CHP'li siyasilere ödenen ballı maaşlar...⁩

İTO SİCİL KAYITLARI

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