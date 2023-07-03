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Haberler Galeri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... "Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyorum"
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:52

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... "Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 10 gün sürecek Adalet ve Değişim Yürüyüşü başladı. Bolu Anıtpark'taki Atatürk anıtına gelerek yürüyüşünü buradan başlatan Özcan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. Özcan'ın burada yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler ise dikkat çekti: CHP yönetimi, partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçulara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor hatta benim gibi Atatürkçüleri, samimi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle, yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yürüyüşümü, başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapıyorum.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan indirmek için yürüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan indirmek için yürüyorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeriyle Bolu Anıtpark'taki Atatürk anıtına gelen Özcan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan indirmek için yürüyorum

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Özcan, CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüşü Atatürk anıtı önünden başlatmak istediğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan indirmek için yürüyorum

Sözlerine Atatürk'ten özür dileyerek başlayan Özcan, "Atam, maalesef kurduğun Cumhuriyet'e, koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben bundan dolayı tüm içtenliğimle senden özür diliyorum." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan indirmek için yürüyorum

- "İstiyorlar ki CHP, Atatürkçü gömleğini çıkartsın"

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başarısız insanlar tarafından yönetildiğini savunan Özcan, şöyle devam etti:

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