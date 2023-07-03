Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:52

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... "Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 10 gün sürecek Adalet ve Değişim Yürüyüşü başladı. Bolu Anıtpark'taki Atatürk anıtına gelerek yürüyüşünü buradan başlatan Özcan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. Özcan'ın burada yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler ise dikkat çekti: CHP yönetimi, partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçulara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor hatta benim gibi Atatürkçüleri, samimi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle, yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yürüyüşümü, başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapıyorum.