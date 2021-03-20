Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgede yer alan tüm detaylar bugün binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını sürecinde atılan normalleşme adımlarıyla beraber bilindiği üzere belirli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyordu. Türkiye risk haritasına göre; Düşük ve orta riskli olarak ifade edilen illerdeki Cumartesi Pazar yasağı ise tamamen kaldırıldı. Bu kapsamda "20-21 Mart Hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul gibi vaka sayıları göz önüne alınarak yüksek ve çok yüksek riskli birçok ilimizde gevşetilmiş halde Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonu kısıtlaması bu illerde Cumartesi akşamı 21.00'da başlarken Pazartesi günü ise 05.00'da sona erecek. İşte il il kısıtlama olan ve olmayan illere dair detaylar…