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Bu akşam Cumartesi olan iller açıklandı! Hafta sonu 'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Normalleşme adımları çerçevesinde üçüncü hafta sonunu yaşarken sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "20-21 Mart Hafta sonu Cumartesi günü var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Mart ayının ilk gününde alınan karar doğrultusunda düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılan hafta sonu kısıtlaması gibi yüksek ve çok yüksek illerde ise kısmen uygulanmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye risk haritasına göre bu gruptaki illerde Cumartesi akşamı (bu akşam) kısıtlama 21.00'da başlayacak.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 14:03
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu saatleri ve genelgede yer alan tüm detaylar bugün binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını sürecinde atılan normalleşme adımlarıyla beraber bilindiği üzere belirli illerde devam ediyordu. Türkiye risk haritasına göre; Düşük ve orta riskli olarak ifade edilen illerdeki Cumartesi Pazar yasağı ise tamamen kaldırıldı. Bu kapsamda "20-21 Mart Hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

gibi vaka sayıları göz önüne alınarak yüksek ve çok yüksek riskli birçok ilimizde gevşetilmiş halde Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonu kısıtlaması bu illerde Cumartesi akşamı 21.00'da başlarken Pazartesi günü ise 05.00'da sona erecek. İşte il il kısıtlama olan ve olmayan illere dair detaylar…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Cumartesi günü bu akşam İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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