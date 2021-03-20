Normalleşme adımları çerçevesinde üçüncü hafta sonunu yaşarken sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "20-21 Mart Hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Mart ayının ilk gününde alınan karar doğrultusunda düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılan hafta sonu kısıtlaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek illerde ise kısmen uygulanmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye risk haritasına göre bu gruptaki illerde Cumartesi akşamı (bu akşam) kısıtlama 21.00'da başlayacak.