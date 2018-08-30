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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"

'nin ilçesinin sınırında görevli özel harekat polisleri, zorlu doğa koşullarına rağmen terörle mücadeleyi başarıyla sürdürerek bölgede huzur ve güveni sağlıyor.

Giriş Tarihi: 30.08.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 14:05
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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

'nin ilçesinin sınırında görevli özel harekat polisleri, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede zorlu doğa koşullarına rağmen terörle mücadeleyi sürdürerek teröristlere geçit vermiyor.

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

"BU İMAN, BU BİLEK, BU İMAN OLDUKÇA..."

Özel harekat polisi, "Devletimiz her türlü konuda arkamızdadır. Silah, mühimmat ve donanım eksikliğimiz hiçbir şekilde yaşanmamaktadır. Yüce milletimizin güvenliği ve huzuru için bizler buradayız. Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe sarsılmaz, yıkılmaz" açıklamasını yaptı.

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

"HUZUR VE GÜVEN SAĞLANIYOR"

Özel harekat polisleri, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu doğa koşullarına rağmen sınır bölgesindeki kırsal alanları, dağları ve mağaraları didik didik arayan özel harekatçılar, teröristlerin yurda sızmasını engelleyerek huzur ve güveni sağlıyor.

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

"ÖNCE VATAN"

Özel harekat polisleri, ailelerini geri planda tutarak ve "önce vatan" diyerek vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat ilçenin hakim tepelerine kurulan kartal yuvasını andıran üs bölgelerinde nöbet tutuyor.

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

"MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİ VE HUZURU İÇİN BİZLER BURADAYIZ"

sınırında görevli bir özel harekat polisi, AA muhabirine, aziz ve mübarek vatanının bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev başında olduklarını söyledi. Terörle mücadele operasyonlarına aralıksız devam ettiklerini anlatan polis memuru, şöyle konuştu:

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz

"Devletimiz her türlü konuda arkamızdadır. Silah, mühimmat ve donanım eksikliğimiz hiçbir şekilde yaşanmamaktadır. Yüce milletimizin güvenliği ve huzuru için bizler buradayız. Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe sarsılmaz, yıkılmaz. Milli şairimizin dediği gibi 'Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım! Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım.' Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kötülükten korusun inşallah. Birliğimizi ve beraberliğimizi de daim eylesin. Dualar bizler üzerinde kalkandır, zırhtır. Bizler için dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Her daim dualarınızı bekliyoruz.''

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"Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz"
Bu bilek, bu yürek, bu iman oldukça bu cephe yıkılmaz
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