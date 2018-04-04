Bu çalışanların işi çok zor

Geyik Çişi Toplayanlar



Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor.