Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu çalışanların işi çok zor

Giriş Tarihi: 04.04.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 15:19
  • 1
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Tuvalet Molası Koordinatörlüğü
Bu tuhaf işte ise çok kalabalık çalışanların olduğu yerde tuvalete gitmek sorun galine gelebiliyor. İşte tuvalet koordinatörleri bu iş için varlar. Kimlerin ne zaman, ne sıklıkla mola verip tuvalete gideceğini ayarlıyorlar.

  • 2
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Geyik Çişi Toplayanlar

Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Bu hayvanların isimlerine at nalı yengeçleri deniliyor. Bazı avcılar bu zararsız hayvanları toplayarak kanlarını alıyorlar ve laboratuvar çalışanlarına veriyorlar. Bu hayvanın kanının litresi 50.000 TL'den satılmakta ve deneylerde işe yaradığı için kan, laboratuvar ortamlarında deneylerde kullanılıyor.

  • 4
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Yağ çıkarma işi

  • 5
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Bu mesleğe sahip insanlar, sperm bankalarındaki katılımcıların spermlerini temizlemekle görevliler.

  • 6
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Orta Asya'daki işçiler

  • 7
  • 69
Bu çalışanların işi çok zor
Bu çalışanların işi çok zor

Hindistan'da kanalizasyon temizleyenler

BİZE ULAŞIN