Bu çalışanların işi çok zor

Tuvalet Molası Koordinatörlüğü Bu tuhaf işte ise çok kalabalık çalışanların olduğu yerde tuvalete gitmek sorun galine gelebiliyor. İşte tuvalet koordinatörleri bu iş için varlar. Kimlerin ne zaman, ne sıklıkla mola verip tuvalete gideceğini ayarlıyorlar. Geyik Çişi Toplayanlar Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor. Bu hayvanların isimlerine at nalı yengeçleri deniliyor. Bazı avcılar bu zararsız hayvanları toplayarak kanlarını alıyorlar ve laboratuvar çalışanlarına veriyorlar. Bu hayvanın kanının litresi 50.000 TL'den satılmakta ve deneylerde işe yaradığı için kan, laboratuvar ortamlarında deneylerde kullanılıyor. Yağ çıkarma işi Bu mesleğe sahip insanlar, sperm bankalarındaki katılımcıların spermlerini temizlemekle görevliler. Orta Asya'daki işçiler Hindistan'da kanalizasyon temizleyenler