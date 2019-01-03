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Bu görüntüler 'den! 3 metreyi buldu...

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 03.01.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 08:27
Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...

Hakkari'nin ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...

İl Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kentteki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kadıköy'ün yüksek rakımlı yaylarına çıkan yollarda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.

Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...

Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...
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Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...
Bu görüntüler Türkiye'den! 3 metreyi buldu...
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