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Haberler Galeri Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 08:17

Bu hafta ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı var mı, olacak mı?

Tam kapanma sonrası ilk bakanlar kurulu, yani ile ilgili son dakika haberleri 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. "Tam kapanma uzatılacak mı" sorusu son dönemlerde gündem olurken, bu iddialara karşı en net açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi ve böyle bir kararın olmadığını paylaştılar. Bu nedenle de gözler kabine toplantısına çevrildi ve "kabine toplantısı ne zaman, bu hafta kabine var mı" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, kabine toplantısı tarihi ile ilgili son bilgiler ve gelişmeler...

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Tam kapanma ne zaman bitiyor sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alırken, yeni hafta ile birlikte bakanlar kurulu, diğer adıyla olup olmayacağı da araştırılmaya başladı. Yapılan son resmi açıklamalara ve Cumhurbaşkanı programına göre kabine toplantısı ne zamam yapılacak? Bir hafta sonra sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından başlayacak normalleşme takviminin de yapıalcak Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyor. İşte, "bu hafta kabine toplantısı var mı, tarihi belli oldu mu" sorusunun yanıtı...

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

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Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

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