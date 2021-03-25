Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tedbirler, sınavların durumu için yeni Kabine Bakanlar Kurulu toplantısı tarihi bekleniyor

Yeni haftada kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, koronavirüs risk haritasında renk kodu değişen illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, 84 milyon tarafından araştırılıyor. Koronavirüs kısıtlamalarının akıbeti başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin istişare edildiği kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor ve sonrasında kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Yüz yüze eğitim, yüz yüze sınavlar ve tedbirler kabine toplantısı sonrası değişebiliyor ya da uygulama devam ediyor. Özellikle, düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok riskli iller, koronavirüs risk haritasında illerin durumu değişince, hangi illerde kafe ve restoranların faaliyetine devam edeceği merak ediliyor. İşte, resmi açıklamalara göre "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak" sorsunun yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? 25 MART PROGRAMI

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır. Geçtiğimiz aylar içerisindeki uygulamalara baktığımızda Başkan Erdoğan, her iki haftada bir kabineyi topluyor. Bu nedenle de önümüzdeki hafta toplantının yapılması daha muhtemel...