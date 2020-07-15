Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Bu sabah ! dolayısıyla anma sürüşü

Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen " Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" 'dan başladı.

AA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:31
Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Motosiklet tutkunları Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelerek buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.

Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Saat 06.00'da başlayan " Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti

darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında 'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.

Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Sabahın ilk ışıklarında anıtta dua edildi

Şehitler Anıtına gelen Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA