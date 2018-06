Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

7) 1973 seçim dönemi Ali Yapışkan'ın seslendirdiği Ak Günler şarkısı hangi partinin seçim müziği olmuştur?

A) CHP

B) MHP

C) AP

D) MSP



8) Meydanlarda seçim otobüslerine yer verilmesi fikri ilk olarak hangi siyasetçi eşinden çıkmıştır?

A) Nazmiye Demirel

B) Mevhibe İnönü

C) Rahşan Ecevit

D) Berrin Menderes



9) 1970'li yıllarda ilk olarak bir seçim öncesi Unuttun Bizi Süleyman adlı şarkıyı söyleyerek Demirel'i ve partisini ağır biçimde eleştiren fakat bir sonraki seçim öncesinde de Komüniste Kanma Zühtü diye bir parçayı seslendirerek bu kez Demirel'i yücelten ünlü sanatçımız kimdir?

A) Ajda Pekkan

B) Öztürk Serengil

C) Erol Büyükburç

D) Nil Burak