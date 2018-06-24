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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!

Giriş Tarihi: 24.06.2018 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 08:31
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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

MEHMET BEDİROĞLU

Türkiye bugün en önemli lerinden birini gerçekleştirmek için sandık başına gidiyor. Akşam sonuçlar açıklanana kadar dilerseniz sizi geçmiş seçimlere doğru bir yolculuğa çıkaralım. 1946'dan bugüne hangi ilginç vaatler verildi, seçim şarkıları hayatımıza nasıl girdi, açık oturumlarda neler konuşuldu... Sorularımızı soralım, cevaplara bakalım ve şöyle bir seçim tarihi hafızamızı yoklayalım...

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

1) "Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veriyorum" diyerek seçim vaatlerine farklı bir boyut kazandırmış siyasetçimiz hangisidir?
A) Turgut Özal
B) Süleyman Demirel
C) Tansu Çiller
D) Cem Uzan

2) Genel seçimler, referandumlar, yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi... Çok partili hayata geçilen 1946'dan sonra sizce 24 Haziran'da Türkiye kaçıncı kez sandığa gitmiş olacak?
A) 43
B) 45
C) 49
D) 51

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

3) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşa seçim vaadi olarak sunulmamıştır?
A) Mazot 1 lira olacak.
B) Üniversite sınavı kaldırılacak.
C) Futboldan ofsayt kuralı çıkarılacak.
D) Herkes uçakla yolculuk yapabilecek.

4) Türk siyasi tarihinin en etkili propagandalarından biri olarak gösterilen Demokrat Parti'nin 'Yeter! Söz Milletindir' afişini ilk gördüğünde Celal Bayar afişi tasarlayan Selçuk Milar'a hangi soruyu sormuştur?
A) Sence bu el doğru mu kullanılmış?
B) Renkler biraz soluk olmamış mı?
C) Slogan biraz sert değil mi?
D) Yazıyı küçültüp eli büyütmesek mi?

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

5) 1950'li yıllara damgasını vurmuş siyasetçilerden olan Osman Bölükbaşı, bir seçim öncesi memleketi Kırşehir'deki mitinginde yaklaşık kaç saat konuşarak bir rekora imza atmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

6) Seçim meydanlarında ilk kez şarkı kullanan siyasi parti hangisidir?
A) AP
B) CHP
C) CKMP
D) TİP

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

7) 1973 seçim dönemi Ali Yapışkan'ın seslendirdiği Ak Günler şarkısı hangi partinin seçim müziği olmuştur?
A) CHP
B) MHP
C) AP
D) MSP

8) Meydanlarda seçim otobüslerine yer verilmesi fikri ilk olarak hangi siyasetçi eşinden çıkmıştır?
A) Nazmiye Demirel
B) Mevhibe İnönü
C) Rahşan Ecevit
D) Berrin Menderes

9) 1970'li yıllarda ilk olarak bir seçim öncesi Unuttun Bizi Süleyman adlı şarkıyı söyleyerek Demirel'i ve partisini ağır biçimde eleştiren fakat bir sonraki seçim öncesinde de Komüniste Kanma Zühtü diye bir parçayı seslendirerek bu kez Demirel'i yücelten ünlü sanatçımız kimdir?
A) Ajda Pekkan
B) Öztürk Serengil
C) Erol Büyükburç
D) Nil Burak

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

10) 1973'te düzenlenecek genel seçimler öncesi hangi büyük hata yapılmıştır?
A) Binlerce seçmenin oy kullanacağı okul talimatla tadilata alınmıştır.
B) tarihi yanlışlıkla Cuma günü olarak belirlenmiştir.
C) Oy pusulasında parti logoları yanlış basılmış, milyonlarca pusula çöpe gitmiştir.
D) Balıkesir'e gönderilmesi gereken pusulalar yanlışlıkla Bolu'ya gönderilmiştir.

11) 12 Eylül darbesinden sonra Demirel'in perde arkasından destekleriyle kurulan Büyük Türkiye Partisi'nin 1983 seçimlerinden hemen önce kapatılması sonucu genel başkan Ali Fethi Esener kapanan partisi için hangi yorumda bulunmuştur?
A) Sorun yok yenisini açarız.
B) Bu parti içimize sinmemişti zaten.
C) Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
D) Millet bu kararı unutmaz.

12) 1983 seçimleri öncesi TRT'de parti genel başkanlarının katıldığı açık oturumda Özal ve rakipleri hangi tartışmayla damga vurmuştur?
A) Asgari ücreti arttırırım, arttıramazsın
B) Köprüyü satarım, satamazsın
C) Askerliği kısaltırım, kısaltamazsın
D) Fabrikalar açarım, açamazsın

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Bu testi çözün hafızanızı yoklayın!
Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

13) 1991'de çok etkin bir seçim kampanyası yürüten Refah Partisi'nin televizyon reklamlarında aşağıdaki karakterlerden hangisi yer almamıştır?
A) Çevreci bir genç kız
B) Kepenk kapatan bir esnaf
C) Maaşıyla geçinemeyen bir memur
D) Dışlanmış bir hayat kadını

14) 1991 seçimleri öncesi Fransız bir reklamcıyla anlaşan ANAP, Fransız reklamcının kendi deyimleriyle olaya 'Fransız kalması' sonucu kampanyayı yürütmesi için soluğu hangi ünlü Yeşilçam figürünün yanında almıştır?
A) Türker İnanoğlu
B) Kartal Tibet
C) Yavuz Turgul
D) Atıf Yılmaz

15) Dombra'nın Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmasını rahmetli Erol Olçok, Erdoğan'a ilk kez dinlettiğinde nasıl bir tepki almıştır?
A) Bu şarkıda çok fazla Erdoğan geçiyor.
B) Şarkı epey ritmik olmuş.
C) Süresi biraz uzun tutulmuş.
D) Milliyetçiler de bu şarkıyı fazlasıyla tutacaktır.

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