Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

13) 1991'de çok etkin bir seçim kampanyası yürüten Refah Partisi'nin televizyon reklamlarında aşağıdaki karakterlerden hangisi yer almamıştır?

A) Çevreci bir genç kız

B) Kepenk kapatan bir esnaf

C) Maaşıyla geçinemeyen bir memur

D) Dışlanmış bir hayat kadını



14) 1991 seçimleri öncesi Fransız bir reklamcıyla anlaşan ANAP, Fransız reklamcının kendi deyimleriyle olaya 'Fransız kalması' sonucu kampanyayı yürütmesi için soluğu hangi ünlü Yeşilçam figürünün yanında almıştır?

A) Türker İnanoğlu

B) Kartal Tibet

C) Yavuz Turgul

D) Atıf Yılmaz



15) Dombra'nın Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmasını rahmetli Erol Olçok, Erdoğan'a ilk kez dinlettiğinde nasıl bir tepki almıştır?

A) Bu şarkıda çok fazla Erdoğan geçiyor.

B) Şarkı epey ritmik olmuş.

C) Süresi biraz uzun tutulmuş.

D) Milliyetçiler de bu şarkıyı fazlasıyla tutacaktır.