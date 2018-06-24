Bu testi çözün seçim hafızanızı yoklayın!

10) 1973'te düzenlenecek genel seçimler öncesi hangi büyük hata yapılmıştır?
A) Binlerce seçmenin oy kullanacağı okul talimatla tadilata alınmıştır.
B) Seçim tarihi yanlışlıkla Cuma günü olarak belirlenmiştir.
C) Oy pusulasında parti logoları yanlış basılmış, milyonlarca pusula çöpe gitmiştir.
D) Balıkesir'e gönderilmesi gereken pusulalar yanlışlıkla Bolu'ya gönderilmiştir.
11) 12 Eylül darbesinden sonra Demirel'in perde arkasından destekleriyle kurulan Büyük Türkiye Partisi'nin 1983 seçimlerinden hemen önce kapatılması sonucu genel başkan Ali Fethi Esener kapanan partisi için hangi yorumda bulunmuştur?
A) Sorun yok yenisini açarız.
B) Bu parti içimize sinmemişti zaten.
C) Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
D) Millet bu kararı unutmaz.
12) 1983 seçimleri öncesi TRT'de parti genel başkanlarının katıldığı açık oturumda Özal ve rakipleri hangi tartışmayla damga vurmuştur?
A) Asgari ücreti arttırırım, arttıramazsın
B) Köprüyü satarım, satamazsın
C) Askerliği kısaltırım, kısaltamazsın
D) Fabrikalar açarım, açamazsın