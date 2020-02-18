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  • Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...

Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...

Bugün mahkemeden gelen son dakika haberine göre; Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı , gazeteci , Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Kamuoyunda şaşkınlık oluşturan Gezi kalkışması davasında beraat ettirilen isimler akıllara o günleri getirdi. İşte Gezi eylemlerinde yaşanan binlerce vandallık vakasından yalnızca birkaçı...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:57
Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

7 firari sanığın dosyası ayrıldı

Firari sanıklar , , Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

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Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...
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Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...
Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...
Bugün karar verilen Gezi davasında kimler hangi suçlardan beraat etti? Her yeri her şeyi yakmışlardı...
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