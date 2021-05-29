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Haberler Galeri Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Giriş Tarihi: 29.05.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 19:29

'nden doyumsuz manzarası

Başkan 'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilen 'nden 'un doyumsuz manzarası görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

'un en yüksek yapısı olan bugün Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla açıldı.

Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik toplam yüksekliği bulunan kule açılıştan sonra basın mensuplarına gezdirildi.

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Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor ve kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası bulunuyor.

Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

Ayrıca kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restorantta mevcut.

Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

Kulenin en seyir ve restorant kısımlarına asansörle çıkmak ise yaklaşık 1 dakika sürüyor.

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