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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları

Giriş Tarihi: 17.03.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 15:45
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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları

18 Mart 'nin 103. Yıl dönümü yarın tüm Türkiye'de büyük coşku ile kutlanacak. Şehitlerimiz ise rahmet ve dualar ile anılacak. Kahramanlar Türk askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü bu önemli günün yaklaşması ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sosyal medyada birçok resim ve sözler paylaşılıyor. Bugünün coşkusunu resimli Çanakkale Zafer mesajları ve sözleri ile yaşamak için doğru yerdesiniz. İşte 18 Mart 2018 Resimli Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk askerinin kanını son damlasına kadar akıtarak elde ettiği en önemli zaferlerden birisidir. Sadece bizim tarihimiz de değil dünya tarihinde de önemli bir yer edinmiştir. Bu önemli gün her yıl olduğu gibi yine büyük coşku içinde kutlanacak. Şehitlerimiz ise dualar ile anılacak. Whatsapp, SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz 18 Mart 2018 Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları

Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. niz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları

, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. miz kutlu olsun.

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.

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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
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ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
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  • 43
ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri! 18 Mart 2018 Reismli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları
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