Giriş Tarihi: 15.10.2021 20:07Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 20:09
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki komşularımız vatandaşlarımız bir arada olsun, dışardan biri gelmesin. Bu anlayışla projelerimiz yaptık." dedi.