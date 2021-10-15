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Haberler Galeri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:
Giriş Tarihi: 15.10.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 20:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki komşularımız vatandaşlarımız bir arada olsun, dışardan biri gelmesin. Bu anlayışla projelerimiz yaptık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki komşularımız vatandaşlarımız bir arada olsun, dışardan biri gelmesin. Bu anlayışla projelerimiz yaptık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

Bayraklı'daki 7 proje alanında incelemelerde bulunan, tamamlanan örnek daireleri gezen Kurum, depremden sonra tüm İzmirlilere "Bu iş bitene kadar elimizi İzmir'den çekmeyeceğiz. Tüm depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar bu sürecin takipçisi olacağı" diye söz verdiklerini belirterek, süreci yakinen takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

Hızlı bir şekilde vatandaşların konutlarına kavuşmasını istediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

"Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temelini atmıştık ve 1 yıl içinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin 1'inci yıl dönümünde de inşaatlar bitme aşamasına geldi. Hem rezerv alanda hem de yerinde 5 bin 61 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Bayraklı'da 7 bölgede 1701 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Kasım ayı içinde 749 bağımsız bölümü bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bayraklı'daki kalan konutlarımızı, 1700 konutu, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Rezerv alanda başladığımız yaklaşık 3 bin 649 bağımsız bölümlerin de 397'sini yıl sonuna kadar, kalanlarını da 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Etap etap konutlarımızı teslim edeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi:

Bakan Kurum, İzmir'in tarihinin en önemli, en büyük, en kapsamlı kent dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu projelerin bölgesine değer katacağını, çıkan manzaradan da mutlu olduklarını ifade etti.

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