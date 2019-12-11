Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

PARİS ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR

Bildiğiniz gibi Kyoto anlaşması bu yıl sonunda bitiyor ve Paris anlaşması devreye giriyor. Paris anlaşmasında bizi gelişmiş ülke kategorisinde değerlendiriyorlar. Ne oluyor gelişmiş ülke kategorisinde? Gelişmiş ülke ile gelişmekte ülkenin doğaya verdiği zarar eşit değil. Çünkü gelişmekte olan ülke sanayileşmesini tamamlamış değil. Biz gelişmekte olan ülke olarak hem çevre konusunda mücadele edeceğiz, hem de Paris anlaşmasının imkanlarından faydalanamayacağız. Biz gelişmekte olan bir ülke olmamız için 197 ülkenin evet demesi gerekiyor. BM Genel Sekreteri ile de görüştük ve bize hak verdi. Cumhurbaşkanı'mıza Merkel ve Macron belli taahütlerde bulundu. Biz çevre konusunda engelleyici bir ülke olarak görülmek istemiyoruz ama Madrid'te bu haksızlığın giderilmesini diliyoruz.