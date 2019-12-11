Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte İspanya'nın Başkenti Madrid'teydik. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kurdukları standlarda çevre konusundaki projelerini tüm dünya ile paylaşırken Türkiye de kurduğu stand ve gerçekleştirdiği etkinliklerle takdir topladı. Bakan Murat Kurum ile sadece İklim Değişikliği Konferansını değil bakanlığını yakından ilgilendiren birçok konuyu konuştuk. İşte başlıklar: