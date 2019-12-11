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  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Madrid’ten önemli mesajlar verdi

Birleşmiş Milletler () Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı için Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte 'nın Başkenti Madrid'teydik. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kurdukları standlarda çevre konusundaki projelerini tüm dünya ile paylaşırken Türkiye de kurduğu stand ve gerçekleştirdiği etkinliklerle takdir topladı. Bakan Murat Kurum ile sadece İklim Değişikliği Konferansını değil bakanlığını yakından ilgilendiren birçok konuyu konuştuk. İşte başlıklar:

İSA TATLICAN İSA TATLICAN Türkiye
Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

Birleşmiş Milletler () Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı için Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte 'nın Başkenti Madrid'teydik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

Bakan Kurum; Paris Anlaşması, kaçak yapılar, Şehir Üniversitesi tartışmaları, Bodrum sahillerinin durumu ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği Silahtarağa Projesi başta olmak üzere gündemdeki birçok konu üzerine önemli mesajlar verdi.

İşte Bakan Kurum'dan İsa Tatlıcan'a dikkat çeken açıklamalar:

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

PARİS ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR

Bildiğiniz gibi Kyoto anlaşması bu yıl sonunda bitiyor ve Paris anlaşması devreye giriyor. Paris anlaşmasında bizi gelişmiş ülke kategorisinde değerlendiriyorlar. Ne oluyor gelişmiş ülke kategorisinde? Gelişmiş ülke ile gelişmekte ülkenin doğaya verdiği zarar eşit değil. Çünkü gelişmekte olan ülke sanayileşmesini tamamlamış değil. Biz gelişmekte olan ülke olarak hem çevre konusunda mücadele edeceğiz, hem de Paris anlaşmasının imkanlarından faydalanamayacağız. Biz gelişmekte olan bir ülke olmamız için 197 ülkenin evet demesi gerekiyor. Genel Sekreteri ile de görüştük ve bize hak verdi. Cumhurbaşkanı'mıza Merkel ve Macron belli taahütlerde bulundu. Biz çevre konusunda engelleyici bir ülke olarak görülmek istemiyoruz ama Madrid'te bu haksızlığın giderilmesini diliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

TERMİK SANTRALLERİ 1 OCAK'TA YAPTIRIM GELİYOR

Termik santrallere 1 Ocak 2020'ye kadar zaman tanınmıştı. 13 Termik santral var. Bazıları filtreme sisteminde bacalarını hazırladı. Bazılarının eksikleri var. 13 santralin de farklı durumu var. Bu santrallerin durumunda rahatsız olmakla birlikte enerji açığımızın da bilincindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ilk vetosunu çevrenin korunması adına yaptı. Dünyanın çevre konusunda mücadele ettiği bu süreçte önemli bir mesaj verdi. 1 Ocak 2020 itibariyle Çevre Mevzuatına uymayan bacaları kapatma dahil bütün yaptırımları uygulayacağız. Gerekli tespitler yapılıyor. Bazılarının filtreleme sistemi var. Ancak kapasite artınca bu sistem yeterli olmuyor. Bunların da kapasitelerini düşürmesini gerekiyor. Mevzuata uyuncaya kadar bu yaptırımlar devam edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILANIN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK!

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde birçok üniversitede olduğu gibi Şehir Üniversitesi'ne de bu arazi tahsis edildi. Maltepe'deki eski Tekel arazisi dediğimiz piyasa değeri 1,5 milyarın üzerindeki bu alan, Sayın Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde Şehir Üniversitesi'ne mülkiyeti devredildi. Yani bu arazinin tapusu Şehir Üniversitesi'ni tapusu devrediliyor. Bunun başka bir örneği yok. Tahsis var ama mülkiyete devrin başka bir örneği yok. Danıştay bu uygulamayı durduruyor. Tapu artık hazineye devredilmek durumunda. Biz Milli Emlak olarak bu süreci yürütüyoruz. Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti bu araziyi teminat göstererek Halk Bankası'ndan 400 milyon lira kredi çekiyor. Bu arazi Türk milletinin malı ve üzerinde ipotek var. Hukuki süreç devam ediyor ve bu konunun çözümü için kararlıyız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

TÜM TÜRKİYE ADINA BODRUM SAHİLLERİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Bodrum, Marmaris kıyılarında yapılan yapılarla ilgili bir inceleme yaptık. Bu incelemede yapılanın incelenmesi konusunda talimat verdiler. Biz de bir ekip kurduk ve 19 projeyi inceledik. Mevzuata aykırılıklarını tespit ettik ve projeye aykırılıklarını 1 ay içerisinde giderin yoksa Bakanlık olarak müdahale ederiz dedik. Bir kısmı giderdi, bir kısmı gidermedi. Biz de sürenin bitmesine müteakip, Ankara'dan ve İstanbul'dan iş makinaları göndererek, projelerdeki aykırılıklarının yıkımını gerçekleştirdik. Burada tüm Türkiye'nin vicdanını yaralayan bir durum söz konusu. Biz nefesimizi yeşil alanlardan ve denizlerden alıyoruz. Bu doğal alanlarımızı tahrip etmememiz gerekiyor. İmar Barışı'na aykırı başvuruları da iptal ettik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Madrid’ten önemli mesajlar verdi

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ

Depreme karşı alınacak önlemler milli bir meseledir. Yıllık 23 bin depremin yaşandığı bir ülkeyiz. Toplamda dönüştürülmesi gereken 8,5 milyon binamız var. Bunun 1,5 milyonu çok acil. 2002 yılından bu yana şehirlerimizi ihya etmek için çalışıyoruz. Sadece TOKİ ile 860 bin konut ürettik. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Yapı stoğunun yüzde 60'ını güvenli hale getirdik. Kentsel dönüşümde özel sektör ayağında bir tıkanma var. Arz talep dengesine bakılmaksızın çok fazla proje başlatıldı. Müteahitlere teknik yeterlilik getirdik. Mali ve teknik yeterliliği olmayan müteahhitler önüne gelen işi yapamamalı. Sonuçta mağdur olan vatandaş oluyor. Bu mağduriyetlere engellemek adına birçok önlem alıyoruz. Teminat mektubu verme zorunluluğu getirdik. Fikirtepe gibi örneklerde problem giderilemiyorsa gelin bakanlığa başvurun işi tek taraflı feshedelim dedik. Gelin size yapabileceğimiz en iyi şartı sunalım dedik. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Konya'da 3 canımız gitti. Sonuçta insan hayatı söz konusu.

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