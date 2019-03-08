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arşivleri yine unuttu! Nurettin 'in tanzim satışları

Başkan Erdoğan'ın fırsatçılara karşı açtığı, halkın ucuza sebze alabildiği tanzim satışlarını diline dolayan , arşivleri yine unuttu. A Haber'e katılan Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, Nurettin 'in noktaları açtığını fotoğraflarla böyle anlattı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 09:20
CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; ekonomik teröre karşı devletin belediyeler üzerindentanzim satış noktaları kurduğu fotoğrafla anlatıldı. Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nün arşivinde yer alan, 1972'den bugüne noktalarını gösteren fotoğraflar anlatıldı.

CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

AHMET İSVAN, BEDRETTİN DALAN VE NURETTİN SÖZEN DE TANZİM SATIŞ NOKLARI AÇMIŞ
Programda; 1973-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan ve Nurettin 'in de özel sektörün fiyatları yükselttiği gerekçesiyle noktası ve marketleri açtığı fotoğraflarla anlatıldı.
Fotoğraflarda; DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde tanzim satış marketini açtığı görülüyor.
'li Ahmet İsvan; 14 Aralık 1973-11 Aralık 1977 tarihleri arasında, ANAP'lı Bedrettin Dalan 26 Mart 1984 - 28 Mart 1989 tarihleri arasında ve SHP'li , İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapmıştı.

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CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları



ERDOĞAN, EKMEK FİYATINI DÜŞÜRMEK İÇİN HALK EKMEK'İN BÜFE SAYISINI ARTIRDI, ET FİYATINI DÜŞÜRMEK İÇİN İSMER'İ KURDU

, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı seçildikten sonra ekmek fiyatını düşürmek için Halk Ekmek'in büfe sayısını artırdı, et fiyatını düşürmek için İSMER'i kurdu.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırında 6 bin liraya satılan ekmeği 3 bin liradan satmıştı.

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CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

Erdoğan, "20 Haziran 1994 sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi 250 bin üretimle devraldık. 250 binle devraldığımız tesislerimizi aynı tesis, aynı kadroyla 3 vardiya yapmak suretiyle 640 bine üretimi çıkardık" demişti.

Erdoğan, İstanbul Fırın Odası'nın ekmek fiyatını 6 bin liraya çıkarması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı itirazı İstanbul Valiliği'nde haklı bulduğunu belirterek, konunun mahkemeye intikal edeceğini açıklamıştı.

İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'lerde üretilen ekmeği 3 bin liradan satmayı sürdüreceklerini bildiren , kapasiteyi de aynı işçi ve tesislerle 250 binden 640 bine çıkardıklarını açıklamıştı.

CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

UCUZ ET SATIŞININ ARDINDAN KASAPLAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Erdoğan, ucuz ekmeğin ardından ucuz et satışını da sağlamıştı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde halka ucuz et satmak için mağazalar zinciri kurdu. Kasaplarda 120 bin liraya satılan bir kilo kıyma et, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMER'lerde 85 liraya satılmıştı.

CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

ERDOĞAN: BELEDİYELERİMİZ VASITASIYLA BİZ BU ADIMLARI ATACAĞIZ
Başkan , 1994 yılında hayata geçirdiği sistemi bugün de uyguluyor. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatları hakkında; "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız" dedi.
Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini hatırlatarak, o dönemde çözüm olarak devasa ve modern ekmek fabrikaları kurduklarını anlattı.

CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

ALBAYRAK: İSTANBUL'DA 50 ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, belediyelerin noktalarında meyve ve sebze satışına önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.
Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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