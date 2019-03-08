CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

ALBAYRAK: İSTANBUL'DA 50 ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, belediyelerin tanzim satış noktalarında meyve ve sebze satışına önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.