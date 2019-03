CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

UCUZ ET SATIŞININ ARDINDAN KASAPLAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Erdoğan, ucuz ekmeğin ardından ucuz et satışını da sağlamıştı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde halka ucuz et satmak için mağazalar zinciri kurdu. Kasaplarda 120 bin liraya satılan bir kilo kıyma et, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMER'lerde 85 liraya satılmıştı.