CHP arşivleri yine unuttu! Nurettin Sözen'in tanzim satışları

Erdoğan, "20 Haziran 1994 sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi 250 bin üretimle devraldık. 250 binle devraldığımız tesislerimizi aynı tesis, aynı kadroyla 3 vardiya yapmak suretiyle 640 bine üretimi çıkardık" demişti.
Erdoğan, İstanbul Fırın Odası'nın ekmek fiyatını 6 bin liraya çıkarması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı itirazı İstanbul Valiliği'nde haklı bulduğunu belirterek, konunun mahkemeye intikal edeceğini açıklamıştı.
İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'lerde üretilen ekmeği 3 bin liradan satmayı sürdüreceklerini bildiren Recep Tayyip Erdoğan, kapasiteyi de aynı işçi ve tesislerle 250 binden 640 bine çıkardıklarını açıklamıştı.