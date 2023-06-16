Giriş Tarihi: 16.06.2023 22:19
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
22:22
CHP'deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun'dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız
14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP'de büyük bir koltuk savaşı yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarını duymazken, 'değişim' mesajlarına ise MYK ve Danışman kadrosunu yenileyerek cevap veriyor. Ekrem İmamoğlu 'Genel Başkanlık' koltuğuna göz dikmişken, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ise İmamoğlu'na kapıları kapatırcasına açıklamalar yapıyor. Son olarak; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken, İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Murat Ongun'un Twitter'dan Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getirilen paylaşımları beğenmesi dikkat çekti. İşte CHP'de yaşanan kriz ve savaşın sosyal medya üzerinden adeta ilan edilişinin detayları...