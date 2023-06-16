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Haberler Galeri CHP'deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun'dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız
Giriş Tarihi: 16.06.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 22:22

CHP'deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun'dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP'de büyük bir koltuk savaşı yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarını duymazken, 'değişim' mesajlarına ise MYK ve Danışman kadrosunu yenileyerek cevap veriyor. Ekrem İmamoğlu 'Genel Başkanlık' koltuğuna göz dikmişken, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ise İmamoğlu'na kapıları kapatırcasına açıklamalar yapıyor. Son olarak; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken, İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Murat Ongun'un Twitter'dan Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getirilen paylaşımları beğenmesi dikkat çekti. İşte CHP'de yaşanan kriz ve savaşın sosyal medya üzerinden adeta ilan edilişinin detayları...

CHP’deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun’dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

CHP, 14-28 Mayıs seçimlerinde hezimet sonrası ağır bir krizin içerisine girdi. Seçmenler, yaşanan duruma adeta isyan ederken; partideki kavga da yapılan açıklama ve verilen demeçler ile her geçen gün daha da derinleşiyor.

CHP’deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun’dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına ilk günden 'mücadeleye devam edeceğim' şeklinde yanıt verirken; Ekrem İmamoğlu cephesi ise 'Genel Başkanlık' makamına göz dikti. İki isim hamlelerini medya ve kurmayları üzerinden yapmaktan da geri durmuyor.

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CHP’deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun’dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

CHP'deki koltuk kavgasına Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde 'adaylık' mesajı ile katılırken, Kılıçdaroğlu ve en yakınındaki isimler ise rakiplerine kapıyı kapatıyor.


CHP’deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun’dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

BÜLENT KUŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'E GÖZDAĞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.

CHP’deki koltuk kavgasında yeni boyut! Murat Ongun’dan çok konuşulacak beğeniler: Tarihin karanlık sayfalarına yazacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.

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