Cizre, belediyenin hizmet atağıyla küllerinden doğdu



"Dicle Nehri bizim için çok önemli"



Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, devletin, hükümetin ve belediyenin hizmetlerini vatandaşlara sunmaya devam ettiklerini belirtti. 2 yıl öce 5'te 4'üne girilemeyen ilçede, şu anda vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde günlük yaşamlarını devam ettirdiğine dikkat çeken Arıcan, "Onlara öncelikle altyapı, kanalizasyon ve yol hizmetlerini getirdik ama bunun yanında da üstyapı hizmetlerine devam ettik. Dicle Nehri bizim için çok önemli. Her iki yakasında yaptığımız parklarımız var. Vatandaşlarımız bu parklarda huzurlu bir şekilde aileleriyle vakitlerini geçirebiliyorlar. Şu anda da gördüğünüz gibi burada belediyemizce aydınlatma projesi gerçekleştirildi ve nehrimiz ışıl ışıl Cizre'yi aydınlatıyor" dedi.



