Cizre, belediyenin hizmet atağıyla küllerinden doğdu

Terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce hendekler kazıp, barikatlar kurduğu ve patlayıcılar tuzakladığı Cizre'de terör, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu temizlendi. İlçede terörün temizlenmesiyle birlikte, Kaymakam Faik Arıcan'ın kayyum olarak görevlendirildiği belediye, hizmet atağına başladı. Önce bozulan altyapıyı yeniden inşa eden belediye, daha sonra ise ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için kolları sıvadı. Dicle Nehri'nin iki kenarına vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri parklar yapan belediye, aydınlatma çalışmalarıyla da ilçeyi ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. İlçenin gece çekilen drone görüntüleri hayranlık uyandırdı.