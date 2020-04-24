Corona Ramazan manilerini de etkiledi

Türkiye, corona virüs nedeniyle bu Ramazan Ayı'na sokağa çıkma yasağıyla girdi. Ramazan'ın ilk sahuruna vatandaşları her zaman olduğu gibi ramazan davulcuları uyandırdı. Ancak, corona virüs Ramazan manilerini de etkiledi. İşte tüm detaylar... Ramazan Ayı'na Türkiye, corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağıyla girdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen gelenek bozulmadı. Ramazan davulcuları bu yıl da vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Ramazan davulcularının manilerine ise bu yıl corona virüs damga vurdu. CORONA VİRÜS RAMAZAN MANİLERİNE KONU OLDU Zeytinburnu'nda üçerli gruplar halinde sokakları gezen davulcular, vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldırdı. Her yıl sokaklarda yankılanan manilere bu sene corona virüs damga vurdu. Maniyi seslendiren davulcular bu yıl, 'Ne uyursun? Ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı. Belki coronadan kurtulursun' diye okudu. SULTANBEYLİ'DE DAVULCULAR SOKAKLARI İNLETTİ Ramazan davulcularının sokaklarda olduğu bir diğer ilçe ise Sultanbeyli oldu. 25 yıldır Ramazan davulcusu olduğunu söyleyen Erdal Aydın, 'Yaklaşık 25 senedir Ramazan davulcusu olarak sokaklarda geziyorum. Şu anda gezmek yasak ama yine elimizden geldiği kadarıyla mahallede vatandaşlarımızı sahura kaldıracağız inşallah' dedi. Erhan Aydın ise, 'Yaklaşık 20 senedir abimle birlikte çalışıyorum. Bu sene Allah'ın izinliyle Ramazanımız çok güzel olacak. İnşallah corona virüsten de kısa süre içerisinde kurtulacağız' diye konuştu.