Coronavirüs aşılarına 81 ilde özel takip: Dünyada tek...

'AŞILAR BOZULMASINI ÖNLÜYORUZ'
Türkiye'de bulunan bütün sağlık tesislerinin ATS tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Yamanoğlu, "Hangi depoda, hangi dolapta, hangi araçta ne kadar aşı olduğu bellidir. Ve o deponun, dolabın, aracın 24 saat soğuk zincirle ilgili sıkıntısı olup olmadığını izliyoruz. Bunun içinde geliştirmiş olduğumuz algoritmalar var, her an sıcaklıkları ölçüyoruz. Eğer belirlediğimiz kriterlerin dışına çıkacak olursa çağrı merkezleri üzerinden o birimin, dolabın veya aracın sorumlusunu arayarak uyarıyoruz ve tedbir almasını söylüyoruz. Bunu yaparak, aşılar bozulmadan, proaktif bir korumu yapmış oluyoruz" dedi.