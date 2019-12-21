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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Giriş Tarihi: 21.12.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri töreninin ardından Fatih'teki bozacıya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sokağa çıkarak fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

, burada küçük çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti
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