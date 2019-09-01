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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 00:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, "İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızklarını arayacak. Tüm balıkçı kardeşlerimize mevladan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diyerek başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Üç tarafının denizlerle çevrili Türkiye'nin, iklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından birine sahip olduğunu anlatan Erdoğan, "Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere toplam 26 milyon hektar su yüzey alanımız var. Denizlerimizde 500, iç sularımızda 370 balık türü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Bu türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcılığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Allah'a hamdolsun her sene 600-700 bin ton civarında su ürünü istihsal ediyoruz. 2018'de 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin 600 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam 628 bin 600 ton su ürünü ürettik. İnşallah mevlanın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın yeni sezonda daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber milletvekillerimiz -az önce bakanımızı dinlediniz- gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden küçük boyda gemisi olan 10 bin kıyı balıkçımızı 2017'den itibaren destek kapsamına aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

"Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimiz de kirleniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlerin, göllerin, ormanların ve yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şeyin emanet olduğunu belirterek, "Tabiatla münasebet, özellikle bu münasebeti geliştirdiğimiz sürece sadece bugünü değil, yarınları, sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar da onu en iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza etmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insanın rızık kapısı olan denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslar maalesef çok ciddi tehdit altında. Her yıl on binlerce ton plastik atık denizlerimize boca ediliyor. Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimiz de kirleniyor. Balık adeta o naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanlara değil, denizde yaşayan canlılara, balıklara da çok ciddi zararlar veriyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı, naylon kumaşınki 40 yılı, misinanın çözülmesi ise yaklaşık 600 yılı buluyor.

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