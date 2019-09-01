Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

"Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimiz de kirleniyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlerin, göllerin, ormanların ve yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şeyin emanet olduğunu belirterek, "Tabiatla münasebet, özellikle bu münasebeti geliştirdiğimiz sürece sadece bugünü değil, yarınları, sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar da onu en iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza etmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.