Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılış programına katıldı

Bu türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcılığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Allah'a hamdolsun her sene 600-700 bin ton civarında su ürünü istihsal ediyoruz. 2018'de 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin 600 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam 628 bin 600 ton su ürünü ürettik. İnşallah mevlanın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın yeni sezonda daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.