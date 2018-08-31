Başkan Erdoğan ‘vira bismillah’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkçılarımızı ayağa kaldıralım. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin istiyoruz. Bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, balıkçı barınağında toplanan vatandaşlara ve denize açılacak balıkçılara hitap etti. Cumhurbaşkanını Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından balıkçıların bereketli sezon geçirmesi için dualar edildi. Törende Başkan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen yavru kalkan balıklarını denize bıraktı. Daha sonra ise geminin dümenine geçen Başkan Erdoğan, vira bismillah diyerek balık sezonunu açtı.



