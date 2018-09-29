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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

Giriş Tarihi: 29.09.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 12:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi evine getirilerek helallik alındı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

vefat eden annesi Şaziye Oktay için taziyeleri Çekmeköy Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı'nda kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

Oktay, taziye yerine babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi. Taziye dileklerini kabul ettikten sonra , konakta taziyeleri kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek

Konuklara ikramlarda bulunuldu. Şaziye Oktay'ın cenazesi bugün öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi bugün toprağa verilecek
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