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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 08:23

ne zaman, hangi gün? Bu hafta var mı?

hastalığının 'de ilk tespitinden bu yana tavsiyeleri ve kararları 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle de her hafta, "Bakanlar kurulu, kabine toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle, illere göre koronavirüs risk haritası güncellendikçe kabine toplantısı tarihi merak konusu oluyor. Sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayı kısıtlamalarında son durum ve hafta sonu hangi günler kısıtlama uygulanacağı araştırılıyor. Resmi Cumhurbaşkanlığı takvimine göre kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

, belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, kısıtlamaların akıbeti kabine toplantısında görüşülüyor. ne zaman sorusu da 81 ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Son kabine toplantısı bir hafta önce gerçekleştirilmiş ve Ramazan ayı ile ilgil tedbir kararları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre kabine toplantısı ne zaman? İşte, kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın üçüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!
En son 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan Kabine toplantısının ardından bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Ancak yapılması beklenen kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
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