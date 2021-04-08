Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Koronavirüs hastalığının Türkiye'de ilk tespitinden bu yana Bilim Kurulu tavsiyeleri ve kabine toplantısı kararları 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle de her hafta, "Bakanlar kurulu, kabine toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle, illere göre koronavirüs risk haritası güncellendikçe kabine toplantısı tarihi merak konusu oluyor. Sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayı kısıtlamalarında son durum ve hafta sonu hangi günler kısıtlama uygulanacağı araştırılıyor. Resmi Cumhurbaşkanlığı takvimine göre kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?