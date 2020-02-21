Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

Yarışmanın Koordinatörlüğünü yapan Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Duman, bu alanda Diyarbakır'ın Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirterek, "Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentleri açık arayla geçti" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in de teşvikiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü adeta seferberlik ruhuyla hareket etti. Yeşilay'ın internet sitesinde yer alan ve eğitimcilerin sürekli takip ettiği Türkiye genelindeki illerin katılım rakamlarının gösterildiği haritada Diyarbakır'ın şimdiye kadar 200 bine yakın başvuruyla başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere tüm illeri geride bıraktı. Yarışmaya İstanbul şimdiye kadar 14 bin 500, Ankara 1.570 İzmir ise 2.804 eserle katılım sağladı.