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Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! , İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin işbirliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasına 200 bin başvuru ile 'dan şimdiye kadar görülmemiş katılım oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Türkiye
Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 14:37
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

Yarışmanın Koordinatörlüğünü yapan Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Duman, bu alanda 'ın Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirterek, "Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentleri açık arayla geçti" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in de teşvikiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü adeta seferberlik ruhuyla hareket etti. Yeşilay'ın internet sitesinde yer alan ve eğitimcilerin sürekli takip ettiği Türkiye genelindeki illerin katılım rakamlarının gösterildiği haritada Diyarbakır'ın şimdiye kadar 200 bine yakın başvuruyla başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere tüm illeri geride bıraktı. Yarışmaya İstanbul şimdiye kadar 14 bin 500, Ankara 1.570 İzmir ise 2.804 eserle katılım sağladı.

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Duman, yarışmaya katılımı bir toplumsal sorumluluk olarak görüp buna göre hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'de hiç bir yarışmaya şimdiye kadar bu denli bir katılım olmadığını söyledi. 2018 yılında bu yarışmaya 'dan sadece 39 eserle katılım sağlanmış ve Türkiye'de 76'ncı sıraya düştüğünü hatırlatan Duman, "2019 yılında bu yarışmanın çok önemli olduğunu gördük.

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Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

Bağımlılık konusunda ciddi farkındalık yaratmamız gerekiyordu. 2019'da iyi bir koordinasyonla yarışmaya 64 bin 695 eserle katıldık ve Türkiye genelinde katılımda birinci olduk. Bu yılda bunun toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket ettik. İlçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz bu iş için adeta seferber olduk. Okullar adeta birbiriyle yarıştı. Yarışmaya katılım bir fay etkisiyle sürekli arttı. Türkiye tarihinde bence hiç bir yarışmaya bu denli büyük bir katılım olmamıştır" dedi.

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti

ÖDÜLLER

Haziran 2020 tarihinde açıklanacak yarışmada Türkiye genelinde her bir kategoride birinci olacak öğrenciye 5'er bin, ikinciye 3'er bin, üçüncüye 1500 lira ödül verilecek. Yarışmada eserleriyle kendi illerinde birinci olacak öğrencilere ise 500'er lira verilecek. Geçen yıl ki yarışmada , Türkiye genelinde görsel kategoride Ardıl Akçay isimli öğrencinin eseriyle ikinci olmuştu.

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti
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Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi kentleri açık arayla geçti
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