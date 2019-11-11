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savaşçı ülkesine gönderildi

Sabah saatlerinde 'deki 'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından terörist de ülkesine gönderildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:13
Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

'deki 'nde işlemleri tamamlanan YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

Sınır dışı işlemleri tamamlanan , Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.

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Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

Suriye'de yakalanan diğer yabancı savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
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Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
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