Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
11:35
Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı
Son dakika haberi: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kente Türkiye'nin dört bir tarafından yardım yağıyor. Belediyeler, STK'lar ve gönüllüler kent girişine açtıkları stantlarla depremzedelerin hem yiyecek hem de giyecek ihtiyacını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Kızılay'da ikram aracıyla depremzedelerin yanında oluyor.