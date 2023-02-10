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Haberler Galeri Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:35

Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

Son dakika haberi: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kente Türkiye'nin dört bir tarafından yardım yağıyor. Belediyeler, STK'lar ve gönüllüler kent girişine açtıkları stantlarla depremzedelerin hem yiyecek hem de giyecek ihtiyacını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Kızılay'da ikram aracıyla depremzedelerin yanında oluyor.

TOLGA YANIK
Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremde 10 ilde binlerce bina çöktü, binlerce insan hayatını kaybedip yaralandı.

Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

Evlerinden olan binlerce insan için merkez Onikişubat ilçesinde bulunan şehit stadyumuna AFAD tarafından çadır kent kuruldu.

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Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

Binlerce kişinin misafir edildiği kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

TÜRKİYE'DEN YARDIM YAĞIYOR

Bölgeye Türkiye'nin birçok noktasından yardım yağıyor.

Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı

Başta belediyeler, STK'lar olmak üzere yüzlerce gönüllüde bölgeye gelerek açtıkları stantlarla depremzedelerin hem yiyecek hem de giyecek ihtiyacını karşılıyor.

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