Görünmeyen kısımlarda, derinlerde daha parlak bir özgeçmiş var. Ağar devletin reisicumhuru olamadı ama 'derin devletin reisicumhuru' oldu dense yeridir. Zira Cumhuriyet tarihinde adı bu kadar 'derin devlet'le özdeşleşmiş başka bir sima bulmak güç. Gerçeğe en yakın 'derin devlet' tanımını yapan da yine o oldu. "Milletin şuuru" dedi 'derin devlet'e. Biraz daha Freudian baksa devletin şuuraltı diyecekti ve hakikate bir parça daha yaklaşacaktı.

BİR MGK PRENSİ



Yalnızca bir polis şefi, siyasetçi, devlet adamı olarak değil bir MGK prensi, Susurluk'un taçsız kralı, bir 'derin devlet adamı' olarak da portresi yazılabilecek Mehmet Ağar, 30 Ekim 1951 tarihinde doğdu. Babası, Başbakan Adnan Menderes'in yakın dostuydu. Bu yüzden 27 Mayıs darbesinden sonra Menderes'le birlikte tutuklandı. Darbeden üç yıl önce, 1957'de okula başlayan Mehmet Ağar babasının tayinlerinden ötürü ilk ve ortaokulu Türkiye'nin sekiz ayrı ilinde okumak zorunda kaldı.

1968 senesinde İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu ve aralarında 68 kuşağının önemli isimlerinin de bulunduğu pek çok akranıyla Ankara Siyasal'a, namıdiğer Mülkiye'ye girdi. Burada THKP-C lideri Mahir Çayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'la top oynadığı rivayet edilir. 1972 yılında üniversiteden mezun oldu. Babası gibi polislik mesleğini seçti ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde komiserlik yapmaya başladı.