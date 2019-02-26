Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin derbide istediği oldu. Bahçeli, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak berabere kalmalarını tavsiye etmiş, küme düşme hattına yaklaşan Fenerbahçe için Beşiktaş'a "Diz çöktü şuna bir de biz vuralım" yaklaşımının yakışmayacağını söylemişti.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi son yıların en heyecanlı derbisi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin üst üste kaydettiği gollerle neye uğradığını şaşırdı. Karşılaşma Fenerbahçe'nir ikinci yarıda kaydettiği 3 golle berabere sona erdi.