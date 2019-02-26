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'den tam isabet derbi yorumu!

lideri 'nin - derbisiyle ilgili tahmini tuttu! Bahçeli, her iki takım için berabere kalsınlar değerlendirmesinde bulunmuş, üstü kapalı da olsa Fenerbahçe'nin lig için gerekli olduğunu ima etmişti.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 00:02
Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!

lideri 'nin derbide istediği oldu. Bahçeli, - derbisiyle ilgili olarak berabere kalmalarını tavsiye etmiş, küme düşme hattına yaklaşan Fenerbahçe için Beşiktaş'a "Diz çöktü şuna bir de biz vuralım" yaklaşımının yakışmayacağını söylemişti.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi son yıların en heyecanlı derbisi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin üst üste kaydettiği gollerle neye uğradığını şaşırdı. Karşılaşma Fenerbahçe'nir ikinci yarıda kaydettiği 3 golle berabere sona erdi.

Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!

Maçın ardından ise, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de oldu. İşte o capsler..

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Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!
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Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!
Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!
Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!
Devlet Bahçeli'den tam isabet derbi yorumu!
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