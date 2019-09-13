Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENDE PKK'YA LANET YAĞDI
Mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.