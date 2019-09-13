Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Bilmenizi isterim ki sizin gibi şu anda dün akşam olayı öğrendikten sonra yüreği yanıp tutuşan bir adam var. 'Orada kardeşlerimle beraber olmanız bizim vecibemizdir' diyen bir adam var, Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diledi, Çocuklarımıza Fatihalar İhlaslar okuyalım. Allah cenneti ile müşerref eylesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah dirayetinizi daim eylesin, Allan rahmet eylesin. Yüreklerinde merhamet asalet olmayan ve bu ülkeye birilerine uşaklık yaparak kötülük yapmak isteyenleri Allah kahretsin" dedi.