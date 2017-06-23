Dua dolu Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
Ramazan ayının son Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları bu hafta da sabah.com.tr'de. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olarak görülen bugunde sevdiklerinize resimli Cuma mesajlarından göndererek bu önemli günün coşkusunu onlarla birlikte yaşayabilirsiniz. Arefe günü öncesi idrak edeceğimiz Cuma gününe özel 2017 Cuma mesajı bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 13:22
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Dua dolu Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
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Dua dolu Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları