Dünya Engelliler Gününde anlamlı mesaj! "Yeter ki kalplerde engel olmasın"

Selcen ve Korhan, engellerine rağmen hayallerinden vazgeçmemiş, yorulmuş, üzülmüş ama azimlerini yitirmeden başarmış iki koca yürekli insan. Biri 23 yıl mücadele verdiği serabral palsiye (beyin felci) karşı önce kendisini tedavi edip, ardından da hayali olan fizyoterapist olup, şimdi onlarca engelli çocuğu tedavi ediyor. Diğeri ise sosyal hizmet uzmanı oldu,şimdi başka hayatları kolaylaştırıyor, sorunlar çözüyor, yaralar sarıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde SABAH'a konuşan Selcen ve Korhan'ın başarı hikayeleri "Yeter ki kalplerde engel olmasın.Herşey başarılır" dedirtiyor. Selcen Kankul, 23 yıl mücadele verdiği serebral palsiye karşı önce kendisini tedavi etmeyi başardı. Ardından gece gündüz çalışıp fizyoterapist oldu. Şimdi onlarca engelli çocuğun tedavisine destek oluyor. İşte anlattıkları;

* 6 aylıkken Serabral Palsi teşhisi konmuş. Bir akşam yüzümün sol tarafa kaymış. Sol kol ve bacağımda his ve hareket gitmiş. Yüksek ateş ve ardından haftalarca komada kalmışım. İşte her şey 6 aylıkken o koşma başladı. Gözümü hastanede açtım, yıllardır fizik