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  • Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

Efsane filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! 'in son hali...

Türk sinemasının en sevilen isimlerinden 'ın en çok izlenen filmleri arasında yer alan hala televizyonda yayınlandığında büyük bir izleyici kitlesine ulaşıyor. efsaneleri arasında yer alan Salako filminde Emine karakterine hayat veren 'in şimdiki halini görenler çok şaşırıyor. Banker Bilo filminde de rol alan Salako'nun Eminesini görenler şok oluyor! Gençliğindeki güzelliğiyle oldukça ilgi gören ünlü oyuncu Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü de almıştı.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:05
Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

Hafta sonu evinizde filmi izlerken karşınıza çıkan eski yüzlerin şimdilerdeki halini merak ediyor musunuz? 'ın en çok izlenen filmleri arasındaki 'nun Eminesi 'in son halini görenler oldukça şaşırıyor. İşte ünlü oyuncuların yıllar sonraki değişimleri...

Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

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Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

AHMET SEZEREL

Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

ATİLLA OLGAÇ

Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

HÜLYA DARCAN

Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

AYDAN BURHAN

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