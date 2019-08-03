Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...

Hafta sonu evinizde Yeşilçam filmi izlerken karşınıza çıkan eski yüzlerin şimdilerdeki halini merak ediyor musunuz? Kemal Sunal'ın en çok izlenen filmleri arasındaki Salako'nun Eminesi Meral Zeren'in son halini görenler oldukça şaşırıyor. İşte ünlü oyuncuların yıllar sonraki değişimleri...