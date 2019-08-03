Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...
Efsane Salako filminin Eminesini görenler gözlerine inanamıyor! Meral Zeren'in son hali...
Türk sinemasının en sevilen isimlerinden Kemal Sunal'ın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Salako hala televizyonda yayınlandığında büyük bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Salako filminde Emine karakterine hayat veren Meral Zeren'in şimdiki halini görenler çok şaşırıyor. Banker Bilo filminde de rol alan Salako'nun Eminesini görenler şok oluyor! Gençliğindeki güzelliğiyle oldukça ilgi gören ünlü oyuncu Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü de almıştı.
Giriş Tarihi: 03.08.2019
10:42
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019
11:05