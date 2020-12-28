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Haberler Galeri Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Eksi 15 derecede savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

ile savaş devam ediyor. Son bir haftada coronavirüs oranlarını yarı yarıya düşürmeyi başaran 'da sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele veriyor. Kar ve eksi 15 derece sıcaklığa rağmen, şehrin en ücre köşelerinden binlerce metre yüksekteki dağ köylerine kadar her noktasına yetişiyor ve hastalara umut oluyorlar. Sadece koronavirüs de değil kah doğum sancısı tutan bir anneye, kah hasta bir nineye kah kar yolları kapadığı için tedavisi yarım kalan bir hastaya el uzatıyorlar. SABAH işte o mücadelelerden birine Çat ilçesinde tanık oldu. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bir Erzurum gecesinde karla kaplı buzlu yollarda canları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin zorlu mesaisini fotoğrafladı.

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:42
Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Koronavirüsle savaş sürüyor. Türkiye'de salgının ikinci dalgasında birçok şehir zirve noktasını geride bıraktı. Son bir haftada koronavirüs oranlarını yarı yarıya düşürmeyi başaran 'da ise sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele veriyor. Kar ve eksi 15 derece sıcaklığa rağmen, şehrin en ücre köşelerinden binlerce metre yüksekteki dağ köylerine kadar her noktasına yetişiyor ve hastalara umut oluyorlar.

Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Sadece koronavirüs de değil kah doğum sancısı tutan bir anneye, kah hasta bir nineye kah kar yolları kapadığı için tedavisi yarım kalan bir hastaya el uzatıyorlar. SABAH işte o mücadelelerden birine Çat ilçesinde tanık oldu. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bir gecesinde karla kaplı buzlu yollarda canları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin zorlu mesaisini fotoğrafladı.

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Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

"BİZ GİTMEK ZORUNDAYIZ"

'a yılın ilk karı geçen hafta yağdı. Kapanan bazı yollar birkaç saatlik çalışmanın ardından açılmasına rağmen köy yollarının bir çoğu sonradan gelen rüzgarlar yüzünden tekrar karla kapandı. Sarp kayalıklar, derin uçurumlarla çevrili yüksekliği 3 bin metre yüksekliği bulan dağ köylerine ulaşmak neredeyse imkânsız. Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Çat ilçesindeki Acil Yardım İstasyonu'ndayız. Yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Çat ilçesinin 45 köyü var ve hemen hemen her köy binlerce metre yükseklikte...

Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Sürücü, acil tıp teknisyeni (ATT) Rohat Bulut (26), paramedik Esra Ergin Çakır (24) ve ATT Furkan Mermi (26) beraber çalışacağım sağlık kahramanları... Onlar gencecik yaşlarına birer kahraman. 24 saatlik görevimizde önüme bakmaya bile korktuğum buzlu yollarda koronavirüs vakalarına da gittik, doğum sancılarına da...

Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Çat'ta gezerken bir mobilyacı, 112 ekiplerinin gittiği köy ve mezralardan bahsederken "Bugün o köylerden bana bir sipariş gelse milyon da verseler gitmem. Ucunda ölüm var ama sağlıkçılar gidiyor. Allah onlardan razı olsun" dedi. Bunu sağlıkçılara aktarınca "Kimse gitmese de biz gitmek zorundayız" dediler.

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