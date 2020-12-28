Eksi 15 derecede corona virüs savaşı: Her noktaya gidiyorlar! Vaka sayısı yarı yarıya düştü...

Corona virüs ile savaş devam ediyor. Son bir haftada coronavirüs oranlarını yarı yarıya düşürmeyi başaran Erzurum'da sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele veriyor. Kar ve eksi 15 derece sıcaklığa rağmen, şehrin en ücre köşelerinden binlerce metre yüksekteki dağ köylerine kadar her noktasına yetişiyor ve hastalara umut oluyorlar. Sadece koronavirüs de değil kah doğum sancısı tutan bir anneye, kah hasta bir nineye kah kar yolları kapadığı için tedavisi yarım kalan bir hastaya el uzatıyorlar. SABAH işte o mücadelelerden birine Çat ilçesinde tanık oldu. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bir Erzurum gecesinde karla kaplı buzlu yollarda canları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin zorlu mesaisini fotoğrafladı.