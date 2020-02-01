Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik yeni evine kavuştu

Çelik, Kurum ve Soylu'nun geldiği rezerv dairenin kendisine tahsis edildiğini söylediğini ifade etti.

Yeni evden daha önceden haberi olmadığını Bakanlar Kurum ile Soylu'nun kendisine sürpriz yaptığını anlatan Çelik, her iki bakanın da sağlık durumunu sorduğunu, bir süre kendisiyle sohbet ettiğini anlattı.

Bakanlar Kurum ile Soylu'nun evi gezdirdiğini belirten Çelik, "Bir haftadır dışarı çıkmamıştım, ilk kez dışarı çıktım, hiçbir şeyden haberim yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bize yeni ev hazırlamışlar. Çok duygulandım. Hepsinden Allah razı olsun. Çok heyecanlandım. Evimiz başımıza yıkılmıştı ama yeni bir evim oldu." dedi.

"Rüyam gerçek oldu" diyen Çelik, evde tüm eşyaların da bulunduğunu dile getirdi.

Depremin yaşandığı saatlerde kendisine yeni evin verildiğine işaret eden Çelik, "Allah bir yandan aldı, bir yandan geri verdi." dedi.

Enkaz altında hiç çıkamayacağını sandığını vurgulayan Çelik, enkaz altındayken UMKE görevlisi Emine Kuştepe'yle telefonla görüştüğü anları anımsattı.