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Başbakanı'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , resmi ziyaret için 'de bulunan 'in eşi Siti Hasmah ile bir araya geldi.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 25.07.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 20:10
Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'in eşi Siti Hasmah ile görüştü.

Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü

Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla 'de bulunan 'in eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

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Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü

, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini de kullandı.

Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü
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Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü
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