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müdürlüğünün bahçesi galerisine döndü

Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:43
Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu.

Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.

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Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

El konulan lüks araçlar Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.

Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
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Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü

Emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
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