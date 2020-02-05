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  • En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte 'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

tabiatları olarak göçebe bir millet. Bu Orta Asya'dan beri böyle. Konar göçer olan tarih boyunca birçok yeri yurt olarak benimsedi. Şuan da birçok ülkede yaşamını sürdürmekteler. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor. ? İşte 'nın yayınladığı rapora göre en çok Türkün olduğu 20 ülke...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 18:24
En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor.

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşının yurtdışında yaşadığı belirlendi. İşte listede yer alan ilk 20 ülke.

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En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

20- NORVEÇ

Ülkede yaşayan Türk sayısı: 21 bin.

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

19- GÜRCİSTAN

ülkedeki Türk sayısı: 22 bin

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

18- YUNANİSTAN
Türk sayısı: 25 bin.

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

17- RUSYA
Ülkede yaşayan Türklerin sayısı 40 bin

En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke

16- İTALYA
Ülkedeki Türk Sayısı: 50 bin.

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