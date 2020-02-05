En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke
En çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke belli oldu! İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke
Türkler tabiatları olarak göçebe bir millet. Bu Orta Asya'dan beri böyle. Konar göçer olan Türk Milleti tarih boyunca birçok yeri yurt olarak benimsedi. Şuan da birçok ülkede yaşamını sürdürmekteler. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor. En çok Türk hangi ülkede? İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre en çok Türkün olduğu 20 ülke...
Giriş Tarihi: 05.02.2020
18:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
18:24
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