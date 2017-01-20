Türkiye'nin en iyi haber sitesi

En güzel ve yeni mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

Müslüman dünyası için en önemli günlerden birisi olan günü vesilesi iile okuyucularımız için en güzel resimli cuma mesajlarını bu başlık altında derledik. Bu başlık altında seçmiş olduğumuz cuma mesajlarını kolaylıkla indirebilme imkanına sahipsiniz. İster resimli cuma mesajlarından bir tanesini indirebilir isterseniz ise sözlü mesajlardan seçebilirsiniz. 20 Ocak 2017 Cuma mesajlarını Whatsapp veya Sms olarak yakınlarınızla paylaşıp bugünün coşkusunu birlikte yaşayın. İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 20.01.2017 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 12:59
  • 1
  • 68
En güzel ve yeni mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel ve yeni Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

-"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların sı mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

  • 2
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

-"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

-" Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

  • 4
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı lar dilerim.

  • 5
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

– Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli lar dilerim.

  • 6
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

– Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, mız mübarek olsun.

  • 7
  • 68
En güzel mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları bu adreste! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı lar dilerim.

BİZE ULAŞIN