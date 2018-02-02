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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

Müslüman aleminin en değer verdiği günlerin başında yer alan bir gün daha geldi, çattı. günlerinin gelmesi ile birlikte binlerce kişi sevdiklerine Cuma mesajları gönderiyor. Bazıları ise sosyal medya hesaplarından tüm arkadaşlarına resimli Cuma mesajları ile dileğini iletiyor. Bu önemli gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. En güzel 2018 resimli cuma mesajları ise sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 02.02.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 22:27
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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

2 günü için en güzel resimli Cuma mesajları yine sabah.com.tr'de... Müslüman aleminin en değer verdiği günlerden birisi olan mübarek Cuma günü vesilesi ile vatandaşlar en güzel sözleri birbirine gönderiyor. Dua ve ibadetlerinde birbirlerini unutmayan kişiler ayrıca Whatsapp veya SMS olarak Cuma mesajları yolluyor. 2018 resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine burada...

CUMA NAMAZI

Cuma namazı her Müslüman erkeğe farz kılınmıştır. Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazını şöyle müjdelemiştir;

"Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok zikredin ki (dünya ve ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz)."

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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

Müslüman inancında temizlik imandan gelir. namazına iştirak edecek her müminin de namazdan evvel bedensel temizliğini yerine getirmesi gerekmektedir. Cuma günü boy abdesti alarak güne başlamak çok faziletlidir. Sonrasında da güzel kıyafetler giymek, kokular sürünmek rivayete göre Peygamber Efendimizin de yerine getirdiği hayırlı amellerdendi. Peygamber Efendimiz, bu konuyla alakalı şöyle buyurmuştur;

"Cuma günü abdest alan mümin ne güzel iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaptır." (Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9)

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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

CUMA MESAJLARI

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı lar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar.

Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır " Hayırlı Cumalar!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı lar dilerim.

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.

"Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. " (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.
Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
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En güzel resimli mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz
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