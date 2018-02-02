En güzel resimli cuma mesajları! - 2018 Cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

2 Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları yine sabah.com.tr'de... Müslüman aleminin en değer verdiği günlerden birisi olan mübarek Cuma günü vesilesi ile vatandaşlar en güzel sözleri birbirine gönderiyor. Dua ve ibadetlerinde birbirlerini unutmayan kişiler ayrıca Whatsapp veya SMS olarak Cuma mesajları yolluyor. 2018 resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine burada...

CUMA NAMAZI

Cuma namazı her Müslüman erkeğe farz kılınmıştır. Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazını şöyle müjdelemiştir;

"Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok zikredin ki (dünya ve ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz)."