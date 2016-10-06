En güzel kısa ve anlamlı Cuma mesajları bu hafta da sabah.com.tr'de. Cuma mesajlarını sayfamızdan kolaylıkla indirebilir ve yakınlarınıza gönderebilirsiniz. Resimli, kısa ve anlamlı, Sms mesajlarını da bu başlık altından bulabileceksiniz. Müslüman dünyası için büyük bir öneme sahip olan bu gün vesilesi ile güncel ve yeni Cuma mesajlarını sizler için bir arada derledik. İşte 7 Ekim Cuma resimli mesajları...
Giriş Tarihi: 06.10.2016 22:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 12:44
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En güzel ve yeni Cuma mesajları (İşte haftanın resimli Cuma mesajları)
2
70
En güzel ve yeni Cuma mesajları (İşte haftanın resimli Cuma mesajları)