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Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 07.02.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:33
Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

'da son kez konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla erkek arkadaşının üstüne yürüdü.

Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Saldırıdan korunmak için kendisini odaya kitleyen eski sevgilisine kızarak sinir krizini geçiren genç kadın, elindeki bıçağı karnına sapladı.

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Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, karnına sapladığı bıçakla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Olay, 'nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ikametinde alkol alan Bircan C.(20) ayrıldığı erkek arkadaşı Timuçin A.'yı(45) son kez konuşmak için evine çağırdı.

Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Genç kadın Timuçin A.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıstan korunmak için kendisini odaya kilitleyen Timuçin A. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Eski sevgilisinin kendisini odaya kilitlemesi üzerine sinir krizi geçiren genç bıçağı karnına sapladı.

İkametten gelen sesler üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin içerisinden bağrışma sesleri gelmesine rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine levye ve çekiç yardımıyla çelik kapıyı kırarak içeri girdi.

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