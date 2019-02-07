Erkek arkadaşını son kez konuşmak için evine çağırdı! Sonrası korkunç...

Bursa'da son kez konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla erkek arkadaşının üstüne yürüdü. Saldırıdan korunmak için kendisini odaya kitleyen eski sevgilisine kızarak sinir krizini geçiren genç kadın, elindeki bıçağı karnına sapladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, karnına sapladığı bıçakla birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Genç kadın Timuçin A.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıstan korunmak için kendisini odaya kilitleyen Timuçin A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Eski sevgilisinin kendisini odaya kilitlemesi üzerine sinir krizi geçiren genç bıçağı karnına sapladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin içerisinden bağrışma sesleri gelmesine rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine levye ve çekiç yardımıyla çelik kapıyı kırarak içeri girdi.