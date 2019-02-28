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Erzurumlular kar kış dinlemedi miting alanı doldu

Başkan , Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da eksi 8 derece olan soğuk havaya rağmen vatandaşlar, miting alanını doldurdu.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 28.02.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 15:35
Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu
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Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

Başkan Erdoğan'ın Erzurum konuşmasından satır başları;

Bir aylık bir aranın ardından sizi gönülden selamlıyorum. Bütün bu soğuğa rağmen bugün burada bu meydanı doldurdunuz. Her fırsatta dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor. Erzurum'un bütün yiğitlerini selamlıyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Milli mücadelenin ateşi Erzurum'da yakılmıştır.

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Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümüne hazırlanıyoruz. Unutmayın vatan bir bütündür, bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. 'Manda ve himaye kabul edilemez' şiarını Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik.

Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

İŞTE ŞU ANDA KİM KİMLE KOL KOLA...

Kardeşlerim ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor... Heykelini dikeceklermiş... Bu can bu tende oldukça bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var. Doğu Anadolu var. Karadeniz var. Kürdistan diye bir yer yok.

Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

CHP, HDP, SÖZDE İYİ PARTİ VE NE YAZIK Kİ SAADET PARTİSİ...

İşte şu anda kim kimle kol kola... CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi... 4'ü bir araya gelmişler. 'Kişi sevdikleriyle beraberdir' Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.. Ya huyundan ya suyundan ya dilinden bir yerinden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak. Onlar gibi olacak. Aynı şekilde HDP ile... Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı... Nerede başladı? 15 Temmuz'da başladı. Yenikapı ruhuyla yürüyoruz. Pazara kadar değil, mezara kadar.

Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

BUGÜNE KADAR ERZURUM'A 24 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Kar fırtına benim dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydandasınız. Temennim odur ki teşekkürle geldiğimde hava güzel olur. Erzurum'a layık olmaya çalıştık. Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon yatırım yaptık. Çocuklarımıza robotik kodlama, yapay zeka eğitimleri vermek için dene-yap atölyeleri kuruyoruz. Temennimiz iki yıl içinde bunu 81 ilimize yaymaktır. Bugün Erzurum 77 bine yakın yüksek öğrenim öğrencisine ev sahipliği yapıyor.

Erzurumlular kar kış dinlemedi AK Parti miting alanı doldu

Engellilerimize, yaşlılarımıza 3 katrilyon kaynak aktardık. Şimdi 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni kuruyoruz. Biz Erzurum'u asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. 10 bin konut projesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

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