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Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Polisin 6 yaşındaki oğlunun, tabuta son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 'da evinde ölü bulunan özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bir yakınının kucağında tabutun arkasından giden, Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen'in babasına son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:58
Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Atlı'nın cenazesini gören eşi Ayşe ile annesi Hatice Atlı, gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende, maske takıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

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Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Bir yakınının kucağında tabutun arkasından giden, Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen'in babasına son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Dün, anne Hatice Atlı oğlundan haber alamaması üzerine merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine gitmiş, oğlunu yerde yatar durumda bulmuştu.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Atlı'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi
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