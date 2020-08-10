Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi
Polisin 6 yaşındaki oğlunun, tabuta son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Adana'da evinde ölü bulunan özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bir yakınının kucağında tabutun arkasından giden, Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen'in babasına son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
14:57
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
14:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ