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Farklı kültürleri buluşturan mekan: Sille

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Aya Elena Kilisesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çaycı:"Her şeye rağmen Sille'de komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin, sosyal iletişim ağlarının çok canlı şekilde kurulduğu, işletildiği verilerle mevcuttur. Sille'de farklı kültürler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla binli yılların başından itibaren yaklaşık 900 yıl bir arada yaşamayı bilmiştir""Sille bugün olduğu gibi tarihin her döneminde iskan edilmiş bir mekandır. Sille'nin bu tarihi, beraberinde tarihi dokuyu ve kültür varlıklarını da bize sunuyor"

Giriş Tarihi: 12.04.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 16:38
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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, 'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Aya Elena Kilisesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri aynı potada birleştiriyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Anadolu uygarlıkları için özel önemi bulunan Sille, tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Constantin'in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış mimarisi ile dikkati çekiyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Sille'de, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait camiler, hamamlar, çeşmeler, köprüler gibi Türk-İslam eserleri de bulunuyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Tarihi mahallede 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi'nin mihrap, minber ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri yer alıyor. Yapım yılı tam olarak bilinmeyen ve moloz taştan inşa edilmiş Karataş Cami ise diğer Sille camileri gibi içinde zengin ahşap süslemeleri ile ilgi görüyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Çarşı içine 1884 yılında inşa edilen Hacı Ali Ağa Hamamı'nın kadın ve erkek bölümleri, su deposu ile Osmanlıca kitabesi bulunuyor. Büyük ölçüde tahrip olan hamam restore edilmesinin ardından turizme hizmet ediyor.

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Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille
Farklı Kültürleri Buluşturan Mekan: Sille

Müslümanlara ait dört büyük ve gayrimüslimlere ait küçük mezarlıklar ile tarihi mezar taşlarının bulunduğu mahallede 2016 yılı verilerine göre sadece bin 496 kişi yaşıyor.

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