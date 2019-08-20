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FSM Köprüsü bayrağı renklerine büründü

Giriş Tarihi: 20.08.2019 00:10
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan , bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

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FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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